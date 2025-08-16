Wie viel eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Internet Computer kostete am 26.10.2021 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (5,385 USD), wäre die Investition nun 11,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,50 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 4,553 USD. Bei 15,31 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net