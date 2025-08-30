Anlage im Check 30.08.2025 11:03:14

Wie viel eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einem ICP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 047,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.08.2025 auf 4,909 USD belief. Damit wäre die Investition 89,52 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 22.06.2025 bei 4,553 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 15,31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

