|Investition im Blick
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29.07.2026 19:43:13
Wie viel eine Investition in Tether von vor 3 Jahren gekostet hätte
Gestern vor 3 Jahren wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999,73 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 28.07.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9989 USD 998,58 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance der Investition -0,14 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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