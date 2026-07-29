Wie viel eine Investition in Tether von vor 3 Jahren gekostet hätte

Vor Jahren in Tether investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 3 Jahren wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999,73 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 28.07.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9989 USD 998,58 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance der Investition -0,14 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net