USDT-Investmentbeispiel 01.07.2026 19:43:13

Wie viel eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Tether verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in USDT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,97 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 30.06.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9984 USD 99,81 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 0,19 Prozent gesunken.

Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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