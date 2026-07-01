|USDT-Investmentbeispiel
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01.07.2026 19:43:13
Wie viel eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor 1 Jahr wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in USDT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,97 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 30.06.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9984 USD 99,81 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 0,19 Prozent gesunken.
Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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