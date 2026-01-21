USDT-Performance im Fokus 21.01.2026 19:43:13

Wie viel eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Vor Jahren in Tether investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Tether kostete am 20.01.2023 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 999,82 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9987 USD), wäre die Investition nun 998,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,15 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0,9984 USD. Bei 1,002 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

