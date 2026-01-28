|USDT-Performance im Fokus
|
28.01.2026 19:43:13
Wie viel eine Tether-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Tether kostete am 27.01.2021 1,002 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9 982,46 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9988 USD), wäre die Investition nun 9 970,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,29 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0,9984 USD. Bei 1,002 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1968
|
0,0011
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
183,15
|
-0,2900
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8667
|
0,0006
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9154
|
-0,0036
|
|
-0,39
|Hongkong-Dollar
|
9,3414
|
0,0130
|
|
0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.