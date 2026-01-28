Wie viel eine Tether-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Tether kostete am 27.01.2021 1,002 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9 982,46 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9988 USD), wäre die Investition nun 9 970,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,29 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0,9984 USD. Bei 1,002 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net