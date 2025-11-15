|Rentable HBAR-Anlage?
Wie viel Gewinn ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Hedera notierte am 14.11.2024 bei 0,063764 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 156 827,52 Hedera im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 079,63 USD, da Hedera am 14.11.2025 0,1535 USD wert war. Das entspricht einem Zuwachs um 140,80 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0,090139 USD und wurde am 17.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.
