Krypto-Investition im Blick 18.11.2025 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Stellar Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Stellar 0,086161 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 116 061,79 Stellar in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 639,93 USD, da sich der Wert von Stellar am 17.11.2025 auf 0,2468 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 186,40 Prozent vermehrt.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2206 USD. Am 01.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5647 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1582
-0,0009
-0,08
Japanischer Yen
180,065
0,1650
0,09
Britische Pfund
0,8808
-0,0003
-0,03
Schweizer Franken
0,9258
0,0031
0,34
Hongkong-Dollar
9,0144
0,0033
0,04
Währungsrechner
mehr

