|Krypto-Investition im Blick
|
18.11.2025 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Stellar 0,086161 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 116 061,79 Stellar in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 639,93 USD, da sich der Wert von Stellar am 17.11.2025 auf 0,2468 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 186,40 Prozent vermehrt.
Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2206 USD. Am 01.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5647 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0009
|
|
-0,08
|Japanischer Yen
|
180,065
|
0,1650
|
|
0,09
|Britische Pfund
|
0,8808
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9258
|
0,0031
|
|
0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0144
|
0,0033
|
|
0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.