Wie viel Gewinn eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einer frühen Investition in Uniswap hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Uniswap war gestern vor 5 Jahren 3,856 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,93 Uniswap. Da sich der Wert von Uniswap am 20.11.2025 auf 6,574 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,49 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 08.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

