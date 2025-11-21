Wie viel Verlust bei einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Chainlink Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren wurde Chainlink bei 14,09 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 70,95 LINK. Die Investition hätte nun einen Wert von 917,81 USD, da Chainlink am 20.11.2025 12,94 USD wert war. Mit einer Performance von -8,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 10,90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net