Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Avalanche wurde am 13.11.2024 zu einem Wert von 33,13 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 30,18 Avalanche. Da sich der Wert von Avalanche am 13.11.2025 auf 16,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 488,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,19 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 14.11.2025 bei 15,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 54,12 USD.

Redaktion finanzen.net