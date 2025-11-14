Lukrative AVAX-Anlage? 14.11.2025 11:03:13

Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Avalanche wurde am 13.11.2024 zu einem Wert von 33,13 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 30,18 Avalanche. Da sich der Wert von Avalanche am 13.11.2025 auf 16,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 488,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,19 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 14.11.2025 bei 15,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 54,12 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1617
0,0000
0,00
Japanischer Yen
179,5925
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8824
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9223
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,0238
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

