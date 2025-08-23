Performance im Blick 23.08.2025 11:03:14

Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Internet Computer-Investition verlieren können.

Internet Computer war am 22.08.2024 8,041 USD wert. Bei einem ICP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,36 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 22.08.2025 auf 5,530 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 687,75 USD wert. Damit wäre das Investment 31,23 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,553 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 06.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

