18.12.2025 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Vor 1 Jahr notierte Polkadot bei 8,463 USD. Bei einer Investition von 100 USD in DOT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 11,82 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären gestern 21,42 USD wert gewesen, da sich der DOT-USD-Kurs auf 1,813 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 21,42 USD entspricht einer negativen Performance von 78,58 Prozent.
Bei 1,805 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.01.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7,773 USD.
