|Lukrative POL-Anlage?
|
28.09.2025 19:43:15
Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 27.09.2024 bei 0,4339 USD. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,48 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 27.09.2025 auf 0,2231 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,42 USD wert. Damit wäre die Investition um 48,58 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,1668 USD. Bei 0,7155 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
