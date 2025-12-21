|SUI-Investition im Fokus
|
21.12.2025 11:03:14
Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 4,561 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,93 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 20.12.2025 gerechnet (1,454 USD), wäre das Investment nun 31,88 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 68,12 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5,296 USD.
Redaktion finanzen.net
