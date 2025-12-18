|Langfristige Performance
|
18.12.2025 19:43:13
Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Solana kostete gestern vor 1 Jahr 222,68 USD. Bei einer SOL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4491 Solana. Die gehaltenen Solana wären am 17.12.2025 55,27 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 123,08 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 44,73 Prozent vermindert.
Bei 105,50 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Solana am 18.01.2025 bei 262,13 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1726
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
182,4
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8765
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9314
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1228
|
-0,0017
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.