Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Solana-Engagement verlieren können.

Solana kostete gestern vor 1 Jahr 222,68 USD. Bei einer SOL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4491 Solana. Die gehaltenen Solana wären am 17.12.2025 55,27 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 123,08 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 44,73 Prozent vermindert.

Bei 105,50 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Solana am 18.01.2025 bei 262,13 USD..

Redaktion finanzen.net