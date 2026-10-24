|ICP-Performance im Blick
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24.10.2026 11:03:14
Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 21,35 ICP. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,711 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 94,21 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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