Wie viel Verlust eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Cardano verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Cardano bei 1,026 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9 748,78 ADA im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 170,51 USD, da sich der Wert von Cardano am 24.11.2025 auf 0,4278 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,29 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,4047 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net