Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 26.09.2025 auf 2,745 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,24 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -21,76 Prozent.
Bei 2,538 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6,899 USD.
Redaktion finanzen.net
