Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einer frühen Worldcoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 2,365 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 42,28 WLD im Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,5232 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,88 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,4789 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 2,617 USD.

Redaktion finanzen.net

