NEO-Investment im Blick 23.12.2025 11:03:16

Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Vor Jahren in Neo eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren war ein Neo 6,439 USD wert. Bei einer NEO-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,31 Neo in seinem Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,595 USD), wäre das Investment nun 558,39 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -44,16 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,485 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 17,00 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1796
0,0034
0,29
Japanischer Yen
183,898
-0,7420
-0,40
Britische Pfund
0,8732
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9296
-0,0018
-0,19
Hongkong-Dollar
9,1748
0,0248
0,27
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX gibt nach -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen