Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Vor Jahren in Neo eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren war ein Neo 6,439 USD wert. Bei einer NEO-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,31 Neo in seinem Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,595 USD), wäre das Investment nun 558,39 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -44,16 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,485 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 17,00 USD.

Redaktion finanzen.net