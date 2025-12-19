Wie viel Verlust eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Uniswap Investoren gebracht.

Uniswap wurde am 18.12.2024 zu einem Wert von 14,79 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in UNI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,61 Uniswap. Da sich der Wert eines Coins am 18.12.2025 auf 4,976 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 336,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,35 Prozent verringert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Uniswap wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 15,29 USD.

Redaktion finanzen.net