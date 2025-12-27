|Lukrative HBAR-Anlage?
|
27.12.2025 19:43:14
Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,2844 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35 165,81 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 926,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 0,1116 USD belief. Mit einer Performance von -60,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
