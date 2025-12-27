Lukrative HBAR-Anlage? 27.12.2025 19:43:14

Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hedera gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,2844 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35 165,81 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 926,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 0,1116 USD belief. Mit einer Performance von -60,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1772
-0,0011
-0,09
Japanischer Yen
184,2229
0,5729
0,31
Britische Pfund
0,8724
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9292
0,0015
0,16
Hongkong-Dollar
9,1494
-0,0109
-0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen