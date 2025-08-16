Wie viel Wert mit einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,51 TON. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 3,428 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,72 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,28 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 2,538 USD. Am 18.08.2024 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,914 USD.

Redaktion finanzen.net