Wie viel Wert mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Aptos Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Aptos 5,698 USD wert. Bei einem APT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 755,15 Aptos in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 06.09.2025 auf 4,202 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 374,55 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,25 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 bei 3,925 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net