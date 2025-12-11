|
11.12.2025 12:10:00
Will Bitcoin Crash in 2026?
What a difference a year makes.At the beginning of 2025, investor enthusiasm around Bitcoin (CRYPTO: BTC) was at a fever pitch. The U.S. government was supposedly going to create a Bitcoin strategic reserve, exchange-traded funds (ETFs) were going to keep buying Bitcoin like there was no tomorrow, and publicly traded companies like Strategy (NASDAQ: MSTR) (formerly known as MicroStrategy) were going to keep piling up Bitcoin on their respective balance sheets.As we sit here today, sentiment is not as rosy. The price of Bitcoin has fallen year over year to a little more than $90,000 as of this writing on Dec. 8. Government initiatives around cryptocurrencies have fallen by the wayside, and investors are getting more and more bearish on the currency, known colloquially as digital gold.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1738
|
-0,0002
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
182,84
|
0,2300
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8764
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9329
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1365
|
0,0011
|
|
0,01
