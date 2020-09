Will Gene Simmons die Bitcoin-Adaption vorantreiben?

• Gene Simmons an Bitcoin interessiert• KISS-Star reagiert auf Tweet von Cameron Winklevoss• Will Simmons bei der Bitcoin-Massenadaption helfen?

Cameron Winklevoss erklärte in einem Tweet Mitte September, dass es einfacher sei Bitcoin und Ether zu kaufen, wenn man bereits im alten System sei. Für diejenigen, die kein Bankkonto besitzen, sei es schwierig Geld in Kryptowährungen zu übertragen. Das müsse geändert werden.

It's easier to buy #Bitcoin and Ether if you are already in the old system. If you don't have a bank account, it's hard to get funds into crypto. We need to change this.