|
06.12.2025 21:45:00
With Bitcoin Falling, Is Strategy Stock in Trouble?
Strategy, (NASDAQ: MSTR) formerly known as MicroStrategy, has turned itself into a highly leveraged digital asset holder, with its fate tied almost entirely to the price of Bitcoin (CRYPTO: BTC).But with Bitcoin down sharply from its early October highs, and Strategy's stock roughly cut in half from its peak in the same period, investors are asking whether the company could eventually be forced to dump its Bitcoin to repay debt, and whether that could crush the coin itself if it happens. Let's dig into the numbers and figure out the magnitude of the risks here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
180,79
|
0,2400
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9368
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0594
|
-0,0029
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.