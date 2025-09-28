Langzeit-Investition 28.09.2025 19:43:15

Worldcoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Worldcoin verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2,116 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 47,25 Worldcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 27.09.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 1,275 USD 60,27 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 60,27 USD entspricht einer negativen Performance von 39,73 Prozent.

Bei 0,6161 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

