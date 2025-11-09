Entwicklung des Investments 09.11.2025 19:43:13

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.

Worldcoin war am 08.11.2024 1,923 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in WLD investierten, hätten nun 52,00 Worldcoin im Besitz. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 08.11.2025 gerechnet (0,8161 USD), wäre die Investition nun 42,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,57 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

