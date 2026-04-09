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09.04.2026 22:35:00
XRP Has Outperformed Bitcoin Over the Past 5 Years -- Here's Why That's Surprising
Coming up with the name of the top-performing cryptocurrency of the past five years would seem to be a no-brainer. It has to be Bitcoin (CRYPTO: BTC), right?Wrong. Given Bitcoin's recent slide in price, it's back to where it was five years ago, under $70,000. And that has given cryptocurrencies such as XRP (CRYPTO: XRP) a chance to catch up. XRP has now outperformed Bitcoin over the past five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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