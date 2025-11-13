13.11.2025 10:09:38

Dekabank verdoppelt Fondsverkauf an Privatkunden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine große Nachfrage von Privatkunden nach Fonds und das gute Börsenumfeld treiben die Dekabank an. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Absatz im Privatkundengeschäft um rund 45 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro, wie der Wertpapieranbieter der Sparkassen in Frankfurt mitteilte. Davon entfielen 14,3 Milliarden Euro auf Fonds, fast doppelt so viel wie vor einem Jahr (7,8 Mrd. Euro). Dabei profitierte die Dekabank nicht nur von einer starken Nachfrage von Kleinsparern, sondern auch von Investitionen vermögender Privatkunden.

Besonders gefragt waren Aktien- und Rentenfonds, die sich auch dank des Rekordlaufs an den weltweiten Aktienmärkten gut verkauften. Auch bei Fondssparplänen, mit denen Anleger regelmäßig in den Kapitalmarkt investieren, sowie bei Zertifikaten verbuchte die Dekabank starke Zuwächse. Dagegen kam das Geschäft mit Immobilienfonds für Privatanleger kaum vom Fleck - hier schlagen sich die schwierigen Bedingungen an den Immobilienmärkten nieder.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres verbuchte die Deka-Gruppe insgesamt ein wirtschaftliches Ergebnis von 829 Millionen Euro nach 804 Millionen im Vorjahreszeitraum. Zulegen konnte das Institut, das zu 100 Prozent den Sparkassen gehört, ebenfalls im Geschäft mit Großanlegern wie Versicherungen. Für das Gesamtjahr 2025 ist die Bank aber vorsichtig und erwartet nur ein wirtschaftliches Ergebnis auf Vorjahresniveau. 2024 hatte es einen Gewinn von etwas weniger als 900 Millionen Euro gegeben./als/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Fonds!
Wenn Sie mehr über das Thema Fonds erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Newssuche

GO

Fondsfinder

Fondsname:
Fondsgesellschaft:
Fondsart:
 
Ausgabeaufschlag:
Mindestalter:
Währung:
Jahresperformance:
Volumen:
Sortieren nach:
Suchen

Fonds Kategorien

Mischfonds Alternative Investmentfonds
Rohstofffonds Wandelanleihen
Aktienfonds Rentenfonds
Geldmarktfonds Immobilienfonds
Steuerbegünstigt Sonstige

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX tiefrot -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren zum Wochenschluss deutlich tiefer. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen