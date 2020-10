Investieren mit Wetterfrosch

Die FondsConsult Investment-Konferenz der €uro Advisor Services GmbH in Bertechsgaden fand diesmal unter außergewöhnlichen äußeren Umständen statt. Die Corona-Pandemie schien Ende des Sommers schon fast überstanden, doch dieses Gefühl war trügerisch. Als die Konferenz in der vergangenen Woche, Mitte Oktober, startete, überschritten schon wieder etliche Städte und Gemeinden die von der Bundesregierung festgelegten kritischen Grenzwerte für Neuinfektionen. Corona war wieder da. Und die Investment-Konferenz tagte mittendrin, quasi im Auge des Orkans. Passend dazu drehten sich die Themen um die Pandemie und ihre Folgen. Zum Auftakt der Konferenz warf Dr. Andreas Sauer, Geschäftsführer der ansa capital management GmbH, in seinem Vortrag „Ökonomie und Märkte – Rückblick und Ausblick im Zeichen der Corona-Krise“ den kühlen Blick des Zahlenmenschen auf die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie.

Andreas Sauer hat sein Unternehmen ansa capital management GmbH 2014 gegründet. „Ich bin mein Leben lang von Zahlen fasziniert gewesen“, erzählt er. Sauer hat nach eigenen Aussagen in den 80er-Jahren noch mit Lochkarten-Stanzen gearbeitet und aus der Zeitung die Börsenkurse des Vortages in Großrechner übertragen. Diese Erinnerungen wirken wie aus einer anderen Zeit. „In den vergangenen Jahrzehnen hat sich die Art und Weise, wie wir Portfolios verwalten, dramatisch verändert. Es gibt mehr Informationen, und sie werden schneller verarbeitet. Heute haben wir sofort alle Daten. Die Märkte sind sehr effizient. Die Erwartungen an die Zukunft haben sofort einen Preis“, so Sauer. Es sei dadurch nicht leichter geworden, überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Im Gegenteil. „Hunderttausende Investoren haben das gleiche Ziel, nämlich für sich oder ihre Kunden das beste Ergebnis zu erzielen. Wenn viele 12 Prozent machen, gibt es auch manche, die nur 8 Prozent oder weniger machen. Die sind dann unglücklich“, sagt Andreas Sauer.

Um zu den Gewinnern zu gehören, wählen die Marktteilnehmer sehr unterschiedliche Strategien, erklärt Sauer und verweist in dem Zusammenhang auf die Mobilitäts-Theorie von Rudolf Petersen und Karl Otto Schallaböck. Die beiden Wissenschaftler untersuchten, mit welchem Verhalten Autofahrer in einem Stau am besten vorankommen. Ihre Beobachtung: Manche wechseln ständig die Spur oder die Route. Manche bleiben stur auf ihrer Fahrbahn. Manche rasen durch den Wald. Aber die Schleichwege sind in der Regel auch irgendwann zu. Im Ergebnis bleibe die Entwicklung nahezu gleich. „Da alle alles wissen, wird derjenige am erfolgreichsten sein, der die Datenmenge am effektivsten nutzt. Da sind dann kleine Vorteile möglich, aber keine Riesensprünge“, so Sauer.

An dieser Stelle hebt Anreas Sauer die Expertise von ansa hervor: „Informationsverarbeitung ist unser Business. Die Art der Informationsverarbeitung entwickelt sich immer konzertierter in eine Richtung: Alles wird digitalisiert. In Zukunft wird unser komplettes Leben digital erfasst sein. Heute haben wir Smartphones mit Rechnerkapazitäten, die höher sind als bei Rechnern, die vor einigen Jahren noch ganze Keller gefüllt haben. Wir nutzen mit ansa die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und nutzen unsere Erkenntnisse, die wir aus der Fülle der Daten gewinnen, für unsere Handelsstrategien“, sagt Andreas Sauer.

Der Fonds ansa - global Q opportunities orientiert sich dabei an einem Modell, das die Konjunkturzyklen der wichtigsten Kapitalmarktregionen in Amerika, Asien und Europa anhand eines Jahreszeiten-Systems bewertet. Im Frühjahr blüht demnach die Konjunktur auf, im Sommer erreicht sie ihren Höhepunkt und im Herbst ihre volle Reife – mit Tendenz zur konjunkturellen Abkühlung. Die Daten, anhand derer ansa seine Bewertung vornimmt, setzen sich aus einer Vielzahl an Indizes zusammen. Von Zins- und Währungsentwicklungen bis hin zu makroökonomischen Indizes. Je nach Einordnung der Daten in den Jahreszeiten-Zyklus wird die Aktienquote des Fonds hoch- oder heruntergefahren. Der Fonds investiert zudem in Anleihen und Rohstoffe. Der 1,4 Milliarden Euro schwere ansa - global Q opportunities setzt so die Erwartungen der Marktteilnehmer an die ökonomischen Wirklichkeiten in konkrete Käufe und Verkäufe um.