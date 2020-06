Mehr Infrastruktur, starke Wachstumsaktien und Chancen in China

Qualitäts-Wachstumsunternehmen in einem Aktien-Portfolio zu bündeln und dieses behutsam zu pflegen, gehört nach eigener Aussage zur DNA der Fondsgesellschaft Comgest. Franz Weis erklärt im Interview die Philosophie genauer: „Nach unserer Definition kommen für uns Unternehmen in die Auswahl, die langfristig ihre Ergebnisse steigern. Unser Anlagehorizont beträgt ungefähr fünf Jahre. Wir nehmen Aktien von Unternehmen ins Portfolio, wenn wir glauben, dass diese Unternehmen diesen Zeitraum hinweg regelmäßige, gut vorhersehbare Gewinnsteigerungen liefern können. Gut vorhersehbar heißt für uns, dass ein Unternehmen wenig von der Konjunktur abhängig ist“, so Weis. Dazu kommen weitere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und hohe Markteintrittsbarrieren sowie eine ausgeprägte Preissetzungsmacht.

Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark. „Die meisten Benchmarks eignen sich nicht zum Vergleich mit unserem Fonds. Deshalb vermeiden wir die Orientierung an einem Vergleichsindex. Ich kann mich darauf konzentrieren, Unternehmen mit langfristig hohem Wachstum ins Portfolio zu nehmen und muss mir um Benchmarks keine Gedanken machen“, sagt Alex Aurojo, der die Zusammensetzung des Portfolios nur vorsichtig verändert. Das ist insofern konsequent, als er nur Qualitäts-Unternehmen aufnimmt, von denen er langfristig eine positive Entwicklung erwartet. Eine Ausnahme war dieses Jahr, in dem die Coronakrise Neubewertungen erforderlich machte. Unbeeindruckt von den aktuellen Entwicklungen verfolgt M&G weiterhin eine ausgeprägte ESG-Strategie: „Wir haben starke ESG-Ausschlusskriterien formuliert, die wir strikt umsetzen. So vermeiden wir explizit Kohle und Atomkraft“, so Araujo.

China ist ein sehr breites, komplexes Thema. Das wird im Gespräch mit China-Spezialist Uwe Röhrig schnell klar. Und so reißen Jan Richter und der UBS-Experte eine Reihe von Diskussionsfeldern an. Zum Beispiel den Handelskonflikt zwischen China und den USA. Dieser wird ein langfristiges Thema für die Märkte bleiben, ist Röhrig überzeugt. „Es geht um die Technologieführerschaft. Das wird nicht mit einem Big Bang gelöst werden. China wird von den Amerikanern über Parteigrenzen hinaus heute deutlich negativer gesehen als noch vor einigen Monaten. Wir denken trotzdem, dass insgesamt mehr gebellt als gebissen wird“, so Röhrig.

Als Beispiele für ausgesprochen wachstumsstarke und innovative Unternehmen im Portfolio nett Weis die Software-Unternehmen SAP und Dassault Systèmes. Zudem, so Weis, investiere man in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die wirklich lebensnotwendig sind, Onkologieprodukte zum Beispiel bei Roche. In der Wirtschaftskrise sei die Nachfrage hier schließlich nicht beeinträchtigt. Interessant seien auch Unternehmen, die sehr anpassungsfähig sind. Zum Beispiel Inditex. Der Einzelhändler sei natürlich von der Krise betroffen, produziere aber nicht im fernen Osten, sondern in der Nähe. Das Unternehmen habe deshalb flexibel auf die Krise reagieren und sich auf die veränderte Nachfrage einstellen können. „Inditex wird nicht im Herbst und Winter die unverkaufte Frühjahrskollektion in die Läden bringen müssen“, erklärt Weis.

Die beiden ersten, der Comgest Growth Europe und der Nebenwertefonds, haben beide sehr hohe Qualitätsansprüche, was die Unternehmen betrifft. Der leichte Unterschied zum Opportunities Fonds ist, dass dieser Unternehmen mit sehr starkem Wachstum bevorzugt und dabei ein wenig mehr Konjunktureinfluss in Kauf nimmt. Wenn die Märkte nach oben gehen, dann schneidet typischerweise der Opportunities Fonds besser ab aufgrund des Chancenprofils dieses Fonds. „Wir haben also für jeden Investorentyp, ganz gleich, ob er mehr chancen- oder defensivorientiert ist, ein Angebot“, so Weis.

In der aktuellen Coronakrise kommen Weis zufolge auch die defensiven Charakteristika der im Portfolio zusammengetragenen Qualitätsaktien zum Tragen. „Rund zwei Drittel der Aktien in unseren Europa-Fonds sind überhaupt nicht von der Krise betroffen und profitieren vielleicht sogar positiv davon, weil sie beispielsweise zusätzliche Diagnostik-Produkte oder Atemmasken verkaufen“, so Weis. Investoren würden gerade jetzt mehr von Qualität und Sicherheit profitieren, auf der anderen Seite aber auch von Chancen und Wachstum. Das sei kein Widerspruch. „Wir suchen beides. Wir nennen unseren Ansatz Qualitätswachstums-Ansatz. An diesen beiden Kriterien kommt keine Anlageidee vorbei“, erklärt Franz Weis, der auf die verschiedenen Strategien von Comgest verweist: den Comgest Growth Europe, den Nebenwertefonds Comgest Growth Europe Smaller Companies und den Comgest Growth Europe Opportunities.

Auf der einen Seite ist da das Flaggschiff, der China Opportunity Fund, der primär in H-Aktien investiert. Diese machen den Löwenanteil im China Opportunity aus. Die jüngste Fonds-Ergänzung, die vor zwei Jahren aufgelegt wurde, ist der sogenannte All China Fund. „Wir denken, das ist das interessanteste Fonds für Privatanleger, weil dieser sehr flexibel sowohl in dies sogenannten H-Aktien als auch in A-Aktien investieren kann“, so Röhrig. Der Markt sei riesig. Es gebe dort etwa 3.500 Unternehmen. Am H-Markt in Hongkong sind etwa 1.300 Unternehmen gelistet. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Segmenten sei, dass der international offene Hongkonger Markt etablierter sei und dementsprechend auch performe. A-Aktien würden dagegen vor allem von chinesischen Privatanlegern dominiert, mit oft sehr kurzfristiger Orientierung und entsprechend volatilen Entwicklungen.

Auf das Engagement der UBS vor Ort angesprochen, verweist Uwe Röhrig auf einige Besonderheiten des Teams. „Wir haben wirklich an ein gutes Team lokal vor Ort. Wir sind in der schönen Position, dass wir inzwischen seit über 14 Jahren dort präsent sind und dies immer weiter ausbauen. Inzwischen sind es neun Personen. Die Mitarbeiterzahl ist über die vergangenen Jahre kontinuierlich gewachsen“, so Röhrig. Das Team in Hongkong und Shanghai bestehe ausnahmslos aus Chinesen, sodass es keine Sprachbarriere zum Markt gebe. Das sei wichtig, denn das Herzstück der Titelselektion sei die Unternehmensanalyse. Dort den lokalen Zugang zu haben, sei extrem wichtig. sich mit den Unternehmenslenkern in der lokalen Sprache unterhalten zu können, sei ein unglaublicher Vorteil und sicher auch ein Grund dafür, dass UBS in den vergangenen Jahren eine solch hohe China-Expertise und eine so starke Marktpräsenz aufbauen konnte.