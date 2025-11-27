|
OTS: PartnerFonds AG / PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant ...
PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden
München (ots) - Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das
geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die
Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen
Aktien an der Blue Cap AG zu erwerben. Im Hinblick auf dieses öffentliche
Aktienrücktauschangebot hat die BaFin den erforderlichen Wertpapierprospekt
zuvor gebilligt. Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt sind auf der
Internetseite der Gesellschaft ( http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich
"Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch
im Bundesanzeiger abrufbar.
Die veröffentlichte Angebotsunterlage stellt ein Angebot für den Tausch von
PartnerFonds-Aktien in Blue Cap-Aktien dar. Dieses Tauschangebot erhalten
Aktionäre der Gesellschaft von ihren jeweiligen Depotbanken einschließlich eines
Formulars für eine mögliche Annahme des Angebots. In diesem Formular können
Aktionäre angeben, wie viele ihrer PartnerFonds-Aktien sie eintauschen möchten.
Das Tauschverhältnis beträgt 26,36 zu 1 - d.h., für jeweils 26,36
PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. Dabei wird eine
PartnerFonds Aktie mit EUR 1,00 bewertet. Die Frist für die Annahme des
Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember
2025, 24:00 Uhr, (vorbehaltlich einer Verlängerung).
Dr. von Kottwitz erläutert: "Wir sind froh, dass wir den sehr komplexen Prozess
für die Vorbereitung des Aktientausches nun erfolgreich abschließen konnten. Mit
dem geplanten Aktientausch besteht die Möglichkeit, trotz des schwierigen
konjunkturellen Umfelds einen wichtigen Fortschritt bei der Abwicklung der
Gesellschaft zu erreichen."
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
PartnerFonds AG i.L.
Petra Schöffel
Widenmayerstrasse 50
80538 München
Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag
