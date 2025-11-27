OTS: PartnerFonds AG / PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant ...

PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden

München (ots) - Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das

geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die

Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen

Aktien an der Blue Cap AG zu erwerben. Im Hinblick auf dieses öffentliche

Aktienrücktauschangebot hat die BaFin den erforderlichen Wertpapierprospekt

zuvor gebilligt. Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt sind auf der

Internetseite der Gesellschaft ( http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich

"Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch

im Bundesanzeiger abrufbar.

Die veröffentlichte Angebotsunterlage stellt ein Angebot für den Tausch von

PartnerFonds-Aktien in Blue Cap-Aktien dar. Dieses Tauschangebot erhalten

Aktionäre der Gesellschaft von ihren jeweiligen Depotbanken einschließlich eines

Formulars für eine mögliche Annahme des Angebots. In diesem Formular können

Aktionäre angeben, wie viele ihrer PartnerFonds-Aktien sie eintauschen möchten.

Das Tauschverhältnis beträgt 26,36 zu 1 - d.h., für jeweils 26,36

PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. Dabei wird eine

PartnerFonds Aktie mit EUR 1,00 bewertet. Die Frist für die Annahme des

Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember

2025, 24:00 Uhr, (vorbehaltlich einer Verlängerung).

Dr. von Kottwitz erläutert: "Wir sind froh, dass wir den sehr komplexen Prozess

für die Vorbereitung des Aktientausches nun erfolgreich abschließen konnten. Mit

dem geplanten Aktientausch besteht die Möglichkeit, trotz des schwierigen

konjunkturellen Umfelds einen wichtigen Fortschritt bei der Abwicklung der

Gesellschaft zu erreichen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PartnerFonds AG i.L.

Petra Schöffel

Widenmayerstrasse 50

80538 München

Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200

Fax: +49 (0)89 - 614 240 299

E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag

