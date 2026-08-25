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25.08.2026 22:10:00

2 Dividend Stocks Compounding Quietly While Oil Headlines Distract Everyone

The energy sector is usually a great place to find high-yielding dividend stocks with wide moats. However, many of those companies are heavily exposed to volatile gas and oil prices. Those prices have become even more volatile after the outbreak of the Iran war. However, there are still plenty of stable, high-yielding energy stocks with limited exposure to gas and oil. Let's take a look at two of those stocks -- Brookfield Renewable (NYSE: BEPC) and NextEra Energy (NYSE: NEE) -- and see why they're still reliable dividend plays. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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