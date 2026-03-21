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21.03.2026 16:15:00
3 Possible Oil Price Scenarios For 2026
The energy sector has been upended by the geopolitical conflict unfolding in the Middle East. News flow from the region is driving dramatic price moves in oil and natural gas. If you are looking at the sector today, you need to consider three possible oil scenarios as 2026 unfolds: prices stay the same, prices rise, or prices start to fall. Oil prices are hovering around $100 per barrel, or a little higher. Elevated energy prices will lead to strong financial results for energy producers (upstream companies). The longer oil stays at the current level, the longer producers benefit. The most direct impact will be on pure-play producers like Devon Energy (NYSE: DVN). It further benefits from operating in the United States, far away from the Middle East conflict. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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