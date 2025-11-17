|
17.11.2025 17:10:00
3D-Druck mit Holz
Holzabfälle eignen sich hervorragend als Basis für 3D-Filamente, aus denen viele nützliche Dinge bis hin zu umweltfreundlichen Holzmöbeln entstehen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Holzpreis
|545,50
|37,50
|7,38