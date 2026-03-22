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23.03.2026 00:15:00
6 Surprising Stocks Affected by High Oil Prices
Oil prices are rising due to the ongoing geopolitical conflict in the Middle East. You are already seeing the impact at the gas pump, but it won't stop there. Rising oil and natural gas prices will ripple through the economy, hitting some obvious businesses and affecting others in ways you may not expect. Here are six stocks likely to feel the pinch.Carnival (NYSE: CCL) and JetBlue (NASDAQ: JBLU) are just two examples of many in the travel industry. Carnival's cruise ships use massive amounts of diesel fuel, while JetBlue's airplanes can't fly without jet fuel. Both are produced from oil.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
|4,60
|4,28
|Ölpreis (WTI)
|98,23
|2,09
|2,17
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