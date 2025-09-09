Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,49 Prozent auf 3.653,53 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.635,85 US-Dollar gestanden hatte.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,22 Prozent auf 41,27 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 41,36 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,87 Prozent auf 1.394,50 US-Dollar, nach 1.382,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.143,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.139,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 66,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 66,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,43 Prozent auf 62,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 62,26 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:01 Uhr steht ein Minus von -1,56 Prozent auf 4.910,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.985,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,06 Prozent auf 4,04 US-Dollar, nach 4,03 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,34 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 13:04 Uhr auf 0,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:14 Uhr auf. Es geht 1,87 Prozent auf 3,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,09 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Rapspreis um 12:58 Uhr auf. Es geht 0,54 Prozent auf 462,50 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 460,00 Euro stand.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 61,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (61,02 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 11:18 Uhr steht ein Minus von -0,79 Prozent auf 93,75 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 94,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at