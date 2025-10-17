Fokus Goldpreis & Co. 17.10.2025 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -1,94 Prozent auf 4.242,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.326,18 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -4,48 Prozent auf 51,85 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 54,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -4,69 Prozent auf 1.625,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.705,00 US-Dollar.

Nach 1.599,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagabend um -6,06 Prozent auf 1.502,50 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,36 Prozent auf 61,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,33 Prozent auf 57,61 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 57,46 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,29 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,92 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,19 Prozent auf 3,97 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,94 US-Dollar.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Freitagabend nach. Um -1,41 Prozent auf 2,41 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,44 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,24 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,80 US-Dollar am Vortag auf 3,72 US-Dollar nach unten (--2,10 Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -3,26 Prozent auf 1,84 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,93 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,91 Prozent auf 10,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,11 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,33 Prozent auf 281,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 276,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:00 Uhr steht ein Minus von -2,02 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,16 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,46 Prozent.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,24 Prozent.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr auf. Es geht 0,06 Prozent auf 16,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 16,96 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,40 Prozent auf 57,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 56,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Reispreis um -0,56 Prozent auf 10,64 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 10,69 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,96 Prozent auf 634,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 627,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: aslysun / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit leichtem Rebound -- Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen