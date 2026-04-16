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17.04.2026 01:33:42
Asia relying on US crude to replace Middle East supply
The war in Iran and near closing of the Strait of Hormuz has choked off crude flows to AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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