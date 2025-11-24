|
24.11.2025 18:57:00
Asus’ 4000-Euro-Grafikkarte ROG Matrix wird von Nvidia limitiert
Die schnellste Grafikkarte mit RTX 5090 wird bald auch in Europa angeboten. Das Luxusspielzeug dürfte schnell ausverkauft sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
