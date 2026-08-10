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10.08.2026 12:07:14
Barrick and Newmont gold mining truce clears way for IPO
Disagreement between top miners over Nevada joint venture had served as block to spin-offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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