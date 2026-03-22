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22.03.2026 21:15:00
Better Oil Stock: Chevron vs. Occidental Petroleum
Oil prices have skyrocketed this year. Brent oil, the global benchmark, has surged more than 75% to over $105 a barrel. Meanwhile, WTI, the primary U.S. oil price benchmark, has jumped to nearly $95 a barrel. The rapid rise in oil prices due to the war with Iran likely has you wondering if now's a good time to invest in oil stocks. Here's a head-to-head comparison of Chevron (NYSE: CVX) and Occidental Petroleum (NYSE: OXY).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
|4,60
|4,28
|Ölpreis (WTI)
|98,23
|2,09
|2,17
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