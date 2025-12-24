|
24.12.2025 12:15:42
BP sells stake in motor oil arm Castrol for $6bn
BP has sold a 65% stake in its motor lubricant arm Castrol to US-based investment firm Stonepeak.
