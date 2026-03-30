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31.03.2026 01:00:00
Can Gold Get Back Up to $5,000 This Year?
At the start of the year, it looked as though the price of gold was only going in one direction: up. It rose to more than $5,600 per ounce and reached a new all-time high in January. But it has proven to be a volatile investment ever since. On Monday, it was around $4,500 -- down roughly 20% from its highs.However, with plenty of uncertainty still out there, the S&P 500 declining, and the war in Iran still not coming to an end, investors may be wondering if this traditionally safe-haven investment may be due to rise higher this year. Can gold get back to $5,000?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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