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16.06.2026 08:00:02
Central banks repatriate gold as global insecurity rises
Conflict, sanctions and decline in trust have made the institutions more cautious about storing bullion in other countriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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