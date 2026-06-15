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China slams Indonesia investment climate over nickel curbs

Regulatory changes could threaten $50bn of investment, embassy warnsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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