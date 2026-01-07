|
07.01.2026 16:06:27
Chinese refiners expected to replace Venezuelan oil with Iranian crude
Analysts say the Venezuela drama hits ‘teapots’ the hardest, and do not foresee them bidding up for unsanctioned barrelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|62,71
|2,32
|3,84
|Ölpreis (WTI)
|57,76
|1,77
|3,16